Saç dökülmesi hangi hastalıkların habercisidir? İşte saç dökülmesinin nedenleri...

Saç dökülmesi birçok kişinin yaşadığı bir problemdir. Genel olarak mevsim değişikliklerinde veya stresli çalışma hayatına bağlı olarak saç dökülmesi yaşayabiliyoruz. Ancak bu sorun başka hastalıkların da habercisi olabilir. İşte saç dökülmesinin nedenleri…
SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ
SAÇ DÖKÜLMESİ HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ
Saç dökülmesi birçok hastalığın sonucu olarak ortaya çıkabildiği gibi başka hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlar da saç dökülmesine sebep olabiliyor. Kemoterapi ilaçları, kolesterol ilaçları, insülin ilaçları, kan sulandırıcı ilaçlar, psikiyatrik tedavi ilaçları, zayıflama ilaçları ve steroidler, tansiyon ilaçları kullanımı bağışıklık sistemine verdiği zararlardan dolayı saçın ihtiyacı olan vitamini alamamasına yol açıyor.
İlaç kullanımı sonucunda saç dökülmesi yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekiyor. Uzman yönlendirmesiyle mevcut ilaçlarınızı kullanmaya kısıt getirebilir ya da tedavi yönteminizi değiştirebilirsiniz.