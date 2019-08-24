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hangi hastalıkların habercisidir? İşte saç dökülmesinin nedenleri...

günümüzde çoğu insanın yaşadığı bir sorun haline gelmiştir. Kadın veya erkek fark etmeksizin saç dökülmesiyle karşı karşıya kalan kişiler “, hangi hastalıkların habercisidir?” sorularına yanıt arıyor. Peki saç dökülmesinin nedenleri nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.8.2019 11:13
Saç dökülmesi hangi hastalıkların habercisidir? İşte saç dökülmesinin nedenleri...

Saç dökülmesi birçok kişinin yaşadığı bir problemdir. Genel olarak mevsim değişikliklerinde veya stresli çalışma hayatına bağlı olarak saç dökülmesi yaşayabiliyoruz. Ancak bu sorun başka hastalıkların da habercisi olabilir. İşte saç dökülmesinin nedenleri…

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ

  • Ağır stresli durumlar
  • Aşırı kilo kayıpları
  • Yüksek dozda A vitamini
  • Anoreksi ve bulimia
  • Sistemik hastalıklar
  • Hormonal değişimler
  • Demir eksikliği
  • Sikatrisyel Alopesi
  • Hatalı saç bakımına dikkat!
  • Saçları çok fazla şampuanlamak
  • Saçlar ıslakken taramak
  • At kuyruğu yapmak

SAÇ DÖKÜLMESİ HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ

Saç dökülmesi birçok hastalığın sonucu olarak ortaya çıkabildiği gibi başka hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlar da saç dökülmesine sebep olabiliyor. Kemoterapi ilaçları, kolesterol ilaçları, insülin ilaçları, kan sulandırıcı ilaçlar, psikiyatrik tedavi ilaçları, zayıflama ilaçları ve steroidler, tansiyon ilaçları kullanımı bağışıklık sistemine verdiği zararlardan dolayı saçın ihtiyacı olan vitamini alamamasına yol açıyor.

İlaç kullanımı sonucunda saç dökülmesi yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekiyor. Uzman yönlendirmesiyle mevcut ilaçlarınızı kullanmaya kısıt getirebilir ya da tedavi yönteminizi değiştirebilirsiniz.

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Saç dökülmesi hangi hastalıkların habercisidir? İşte saç dökülmesinin nedenleri...
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