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Şakalaşırken arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

’nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde iki arkadaş çay yolunda şakalaşırken arkadaşı ’i bıçaklayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde şakalaşma kanlı bitti. Edinilen bilgilere göre, Osman Sevinç (18), arkadaşı Ahmet Salih Gökyüz (16) ile şakalaşırken karnından bıçaklanarak öldü. Çay boyunda gerçekleşen olay saat 00:45 sıralarında meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Osman Sevinç kurtulamadı. Ahmet Salih Gökyüz ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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Şakalaşırken arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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