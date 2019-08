Saraybosna’dan da ödülle döndü

BUGÜN NELER OLDU

Kız Kardeşler" adlı Türk filminin yönetmeni Emin Alper, Bosna Hersek'te düzenlenen 25. Saraybosna Film Festivali kapsamında en iyi yönetmen seçildi. "Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen festival ödülleri, tarihi Ulusal Tiyatro Binası'nda düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Bosna Hersekli yönetmen Ena Sendijarevic'in "Take Me Somewhere Nice" filmi en iyi uzun metraj film seçilirken, Azeri Hilal Baydarov'un yönettiği "When The Persimmons Grew" filmi en iyi belgesel ödülüne layık görüldü. Uluslararası Yarışma seçkisinde ise 'Saraybosna'nın Kalbi' ödülleri için 9 film yarıştı. Türk yönet- men Emin Alper "Kız Kardeşler" filmi ile 'en iyi yönetmen' seçildi. Film de Uluslararası Sanat Sinemaları Konfederasyonu CICAE'nin verdiği dağıtım ödülünü kazandı.Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer'in başrollerini paylaştığı, yapımcılığını Liman Film ve NuLook Production'ın üstlendiği film, ayrıca bu hafta, Avrupa'nın Oscarları olarak nitelendirilen Avrupa Film Akademisi Ödülleri'ne aday olma başarısı gösterdi. Avrupa Film Akademisi Ödülleri, 9 Kasım'da Sevilla'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali'nde yapan 'Kız Kardeşler', geçen nisan ayında Türkiye prömiyerini yaptığı 38. İstanbul Film Festivali'nde 5 ödül kazanmıştı. 'Kız Kardeşler' 13 Eylül'de vizyona girecek