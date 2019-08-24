Sezen Aksu’nun baba acısı

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SanatçıSezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım İzmir'de tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti. 91 yaşındaki Yıldırım, 28 Temmuz'da sodyum eksikliğine bağlı solunum sıkıntısı şikâyetiyle Çiğli ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Yıldırım, öğle saatlerinde akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.Sezen Aksu'nun, babasının tedavi süreci boyunca yanında olduğu, üzücü haberi hastanede aldığı öğrenildi.Emekli okul müdürü, 2 çocuk sahibi Sami Yıldırım'ın, bugün ikindi vakti, İzmir Küçükyalı'daki Hacı Ahmet Tatari Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Sezen Aksu, emekli fen bilgisi öğretmeni olan annesi Şehriban Yıldırım'ı 2016'da kaybetmişti.Annesi de İzmir'de Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.