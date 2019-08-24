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haberi: cinayetinden sonra çirkin paylaşımı yapan S.Ç gözaltına alındı!

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen 'un vefatının ardından korkunç paylaşımda bulunan S.Ç hakkında gözaltı kararı alındı! Emine Bulut'un ölümünden sonra tüm Türkiye tek ses olarak kadına şiddeti lanetlerken kendini bilmez bir kişi bu cinayeti savunarak herkesin tepkisini toplamıştı; o korkunç paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 15:21
Son dakika haberi: Emine Bulut cinayetinden sonra çirkin paylaşımı yapan S.Ç gözaltına alındı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde ikamet eden ve eşiyle boşanma sürecinde olan bir şahıs, sosyal medya üzerinden Emine Bulut cinayetini savunarak kendi eşinin de sonunun Emine Bulut gibi olacağını yazdı. "Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur" diyen şahıs, korkunç paylaşım sonrası gözaltına alındı.

Kırıkkale'de Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bir kafede öldürülmesine tepkiler dinmek bilmezken Torbalı'da yaşayan S.Ç., sosyal medya hesabı üzerinden korkunç bir paylaşım yaptı.

Eşiyle boşanma sürecinde olan S.Ç. Emine Bulut cinayetiyle ilgili, "Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur. Benim eşimin sonucu da böyle olacak" yazdı.

Paylaşım sonrası şahıs büyük tepki gördü. Binlerce kullanıcı, yazılanları paylaşıp Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketledi. Şahıs, bu şikayetlerin ardından da gözaltına alındı. S.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Torbalı Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

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Son dakika haberi: Emine Bulut cinayetinden sonra çirkin paylaşımı yapan S.Ç gözaltına alındı!
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