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... İşte 'un videosu! Emine Bulut’un katili ’ın emniyetteki ifadesi şok etti…

’un katili ’dan kan donduran ifadesi! Kırıkkale’de 4 yıl önce boşandığı eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde öldüren Fedai Baran’ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Emine Bulut’un video da ‘Ben ölmek istemiyorum’ diye ettiği feryat yürekleri burkarken, kızı F.B.B.’nin ise ‘Anne lütfen ölme’ diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntülere yansıdı. Katil Fedai Baran’ın ilk ifadesi ise şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 24.8.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 08:20
SON DAKİKA... İşte Emine Bulut'un videosu! Emine Bulut’un katili Fedai Baran’ın emniyetteki ifadesi şok etti…

Sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından olan videosu kan dondurdu. Videoda çığlıklara aldırış etmeden Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde öldüren Fedai Bulut'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Olay sırasında Emine Bulut 'Ben ölmek istemiyorum' diye feryat ederken, küçük kızın 'Anne lütfen ölme' diyerek annesinin başını tutması ve ağlaması yürek burktu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 'ın mahkemedeki ifadesi ise şoke etti. İşte Fedai Baran'ın o ifadesi…

EMİNE BULUT'UN KATİLİ FEDAİ BARAN'IN EMNİYETTEKİ İFADESİ KAN DONDURDU

Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ın emniyetteki ifadesi kan dondurdu. Öte yandan Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. İşte detaylar…

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SON DAKİKA... İşte Emine Bulut'un videosu! Emine Bulut’un katili Fedai Baran’ın emniyetteki ifadesi şok etti…
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