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haberi: Arkasından aniden yaklaştı ve... Dehşet anlarını sosyal medya hesabından paylaştı

Emine Bulut'un vahşi bir şekilde eski eşi Fedai Varan tarafından katledilmesinin ardından kadına cinayetleri ve şiddet konusu gündemin ilk sırasında yer alırken bir haberi de İstanbul'dan geldi. Bir markette çalışmakta olan Azime T., erkek çalışma arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. Markette yer alan güvenlik kamerası kayıtları ile şiddet anını anbean sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan genç kadın, olay yerindeki vatandaşların gösterdiği davranış karşısında şok geçirdiğini ifade etti. Olay, mahkemeye taşınırken saldırgan hakkında ise son dakika kararı verildi. İşte, o görüntüler ile beraber haberin detayları;

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 19:48 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 19:49
Son dakika haberi: Arkasından aniden yaklaştı ve... Dehşet anlarını sosyal medya hesabından paylaştı

Emine Bulut'un kızının gözleri önünde eski eşi Fedai Varan tarafından vahşice katledilmesinin yankıları sürerken İstanbul'dan da kadına şiddet konusunda bir haberi geldi. Bir markette çalışarak yaşamını sürdürmekte olan Azime T., erkek çalışma arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. Kamera kayıtlarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan genç kadın, yardım çığlığında bulundu.

GENÇ KADIN DEHŞET ANLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI!

Olayın polise aktarılmasının ardından mahkeme süreci başlarken, saldırgan hakkında flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte, o görüntüler ve habere ilişkin çarpıcı detaylar;

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Son dakika haberi: Arkasından aniden yaklaştı ve... Dehşet anlarını sosyal medya hesabından paylaştı
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