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Son dakika: Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Hayatının şokunu yaşadı…

Son dakika haberi ’nın Salihli ilçesinden geldi. 44 yaşındaki kadının karnından çıkanlar adeta şoke etti. Manisa’nın Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye kasık ağrısı şikayetiyle başvuran 44 yaşındaki bir kadının karnından çıkanlara hemen müdahale edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 24.8.2019 08:02 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 08:07
Son dakika: Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Hayatının şokunu yaşadı…

Günün son dakika haberi 'nın Salihli ilçesindeki özel hastaneden geldi. 44 yaşındaki kadın kasık ağrısı sebebiyle hastaneye gittiğinde hayatının şokunu yaşar. Yapılan tetkikler sonrasında L.S.'nin karnında, yaklaşık 2 kilo ağırlığında tümör tespit edilir.

İşte son dakika haberinin detayları…

KASIK AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ…

Salihli'de bulunan özel bir hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gelen 44 yaşındaki L.S., Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Damla Seyhun Meriçeli tarafından muayene edildi.

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Son dakika: Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Hayatının şokunu yaşadı…
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