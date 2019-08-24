Yüzsüz gaspçılara hastanede suçüstü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Fatih'te kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Zafer Ö., silahla yaralandı. Saldırganlar, Zafer Ö.'nün telefonunu ve aracını gasp etti. Zafer Ö.'ye ulaşan saldırganlar aracını teslim etmek için 20 bin lira fidye istedi. Zafer Ö. şikayetçi olunca İstanbul Emniyeti inceleme başlattı. Tedavi gören Zafer Ö. konuştuğu saldırganlara "Hastaneye vereceğim parayı size vereceğim" dedi. Buluşma ayarlandı. Zafer Ö.'nün tedavi gördüğü hastaneye 20 bin lira tahsilat için gelen şüpheliler Hacı Y. (49) ve Uğur A. (34) gözaltına alındı. Üçüncü şüpheli olan Orhan K. (40) da gece saatlerinde Cerrahpaşa Mahallesi'nde yakalandı. Gasp edilen araç da polisler tarafından ele geçirildi. Saldırganların olayda kullandıkları silah Fatih'e bağlı Küçük Pazar'da yer alan boş bir arazide bulundu. Şüpheliler ile Zafer Ö.'nün daha önceden tanıştıkları ve aralarında alacak - verecek meselesi olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Orhan K. ve Hacı Y. tutuklanırken Uğur A. serbest bırakıldı.