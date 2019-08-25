6 yaşındaki kızının yanında başından vurulan kadın yaşam savaşı veriyor

Olay, 31 Temmuz akşamı Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'da yaşayan ve eşinden boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı ile İstanbul'a yerleşen Tuğba Anlak (30) çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra bir kafe açtı. Hemen hemen her gün kafeye gelip giden Murat U. isimli şahıs, Tuğba Anlak ile arkadaşlık kurmak istedi. Taciz boyutuna varan ısrarlara rağmen genç kadın şahsın arkadaşlık talebine yanıt vermedi. İşlerinin de kötü gitmesi sebebiyle Tuğba Anlak kafeyi devretmeye karar verdi. Aynı zamanda oturduğu evi de değiştiren Anlak, kafeyi devrettiği günün akşamında kızıyla birlikte yeni taşınacağı eve temizlik yapmaya gitti.