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Son dakika korkutan haber: 'da meydana geldi! İşte ve Kandilli son depremler bilgisi

ve Kandilli'den gelen son dakika verilerine göre, 'da saat 21.42'de 3.5 şiddetinde meydana geldi. Yenimahalle merkezli gerçekleşen depremin ardından can ve mal kaybı olup olmadığına yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor. Kandilli, Ankara Yenimahalle'de gerçekleşen depremin yerin 5 kilometre altında gerçekleştiğini son dakika olarak duyururken AFAD ise 7 kilometre altında olduğu bilgisini paylaştı. İşte, Kandili ve AFAD verileri Ankara ve son depremler hakkındaki bilgiler...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019 22:13 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 22:50
Son dakika korkutan haber: Ankara'da deprem meydana geldi! İşte AFAD ve Kandilli son depremler bilgisi

AFAD ve Kandilli tarafından elde edilen son dakika verilerine göre, Ankara Yenimahalle merkezli 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Korkutan depremin ardından can ve mal kaybı bilgisi henüz bulunmuyor.

Kandilli, Ankara Yenimahalle'de gerçekleşen depremin yerin 5 kilometre altında gerçekleştiğini son dakika olarak duyururken AFAD ise 7 kilometre altında olduğunu açıkladı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliğince, merkez üssü Yenimahalle olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının bulunmadığı bildirildi.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

DİĞER İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin Çankaya, Altındağ ve Keçiören gibi merkez ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

İşte, AFAD ve Kandilli tarafından açıklanan Ankara ile son depremler hakkındaki detaylar;

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