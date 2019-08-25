Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Antalya'da sıcak hava bunalttı, sahiller doldu

'da sıcak hava bunalttı, sahiller doldu

Hava sıcaklığının 38 derece kaydedildiği 'da, sıcaktan bunalanlar serinlemek için sahilleri doldurdu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019 12:41

Antalya'da hava sıcaklığı 38.6, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece kaydedildi. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 40 derece olduğu Antalya'da kent sakinleri ve tatilciler serinlemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Pek çok kişi yüzmeyi tercih ederken bazıları sahilde yürüyüş yaptı, şezlonglara uzanarak güneşlendi. Çocuklar ise hem yüzdü hem de kıyıda oynayarak vakit geçirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklığının 36- 38 derece arasından seyredeceği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da sıcak hava bunalttı, sahiller doldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN