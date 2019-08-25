Benim adım Ersin!

BUGÜN NELER OLDU

Zonguldak'ınÇaycuma ilçesine bağlı Kızılbel Köyü'nde dünyaya gelen ve Antalya'da yaşayan şoför Ersin Akbaş (54), doğduğunda nüfusa 'Ergün' ismiyle ve kadın olarak kaydedildi. Böylesine ancak mizah dergilerinde rastlanır dedirten hatalar zinciri de bu yanlışlıkla başladı. Durumu fark eden aile nüfus müdürlüğüne gidip, kaydı erkek olarak kaydı değiştirdi. Ancak bu kez de ilkokuldan üzerinde Ersun Akbaş yazan bir diplomayla mezun oldu. Yaptığı tüm başvurulara rağmen hatayı düzelttiremeyen Akbaş, 1996'da gittiği askerliğini de diplomadaki ismi Ersin Akbaş olarak çağrıldı. 18 ay askerlik yapan Akbaş, 1990'daki Körfez krizinde 15 günlük seferberlik görevi için bu kez Ersün ismiyle askere alındı. Askerden sonra evlenen Akbaş'ın evlilik cüzdanına da Ersün ismi yazıldı. Akbaş, 2006'da isminin Ersin olması için Çaycuma Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. 2008'de ismi resmi olarak Ersin oldu. 1984'te SGK girişi bulunan Akbaş'ın, BAĞKUR'da ödenen primleri farklı isimde göründüğü için, SGK, "Ersin kaydı yok" diyerek daha önce ödenen tüm primleri yok saydı. Akbaş, "2011'de borç nedeniyle bir hafta hapis cezası alan Ersun Akbaş isminde bir kişinin yerine beni tutukladılar. Derdimi kimseye anlamadım. Sonunda annem 2 bin 500 lira borcu ödeyerek beni hapisten kurtardı" dedi.