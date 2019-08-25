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yaralanan kardeşlerden 1'i kurtarılmadı

'da yaralanan kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019 07:20 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 07:21
Bıçaklı kavgada yaralanan kardeşlerden 1'i kurtarılmadı
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre , Aslantepe sokak içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışan iki grup arasında kavga çıktı.Bıçaklarında kullanıldığı kavgada Yunus Yıdız (16) ile Muhammed Yıldız (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Muhammed Yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Yunus Yıldız'ın hastanedeki tedavi sürerken Muhammed Yıldız cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.
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Bıçaklı kavgada yaralanan kardeşlerden 1'i kurtarılmadı
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