Eşini öldürmek için 2 aracı daha izlemiş

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de Gülden Y. anlaşmazlık yaşadığı eşi Mustafa Ali Y.'ye boşanma davası açtı. Eşinden ölüm tehdidi alan kadın çareyi saklanmakta buldu. Ancak Mustafa Ali Y., peşini bırakmadı. 27 Haziran'da meydana gelen olayda, Mustafa Ali Y, önceden yerleştirdiği GPS cihazıyla takip ettiği yeni doktor olan kızı Gülnur Y.'nin otomobilini Balıkesir'in Havran ilçesi yakınlarında çarparak durdurdu. Mustafa Ali Y., arkadaşları da yanında olan kızına annesinin yerini sordu. Gülnur annesini korumak için yerini söylemedi. Bu duruma öfkelenen psikopat baba yanında taşıdığı tabancayla genç kızı defalarca ateş ederek öldürdü. Mustafa Ali Y., olayın ardından tutuklanmıştı.Anne Gülden Y'nin avukatı Berna Menteş, "Zanlı aynı zamanda başka araçları da yine aynı yöntemle takip ettiğini beyan etti. Antalya'da sözde eşinin bindiğini söylediği 2 araca daha internetten aldığını ifade ettiği GPS cihazını yerleştirmiş. O araçları da cep telefonu üzerinden takip etmiş. Bununla ilgili savcılık özel hayatın gizliliğini gözeterek soruşturma başlattı" dedi. Gülden Y. ise 1985 yılında 15 yaşındayken evlendiği Mustafa Ali Y'den, yaşadığı birçok olayın ardından ayrı yaşamaya başladığını ve boşanma davası açtığını, kızının yanına Antalya'ya yerleştiğini, daha sonra Havran'a geçtiğini anlattı. Gülden Y, şunları kaydetti: "Eski eşimin beni tehdit etmesiyle ilgili şikayetim de var. Çocuklarıma, Gülnur'a zarar verebileceğini asla düşünmedim. Bana zarar verebileceğini biliyordum. Davadan sonra bekliyordum ama 'Nereye kadar kaçarsın, ölürsem de bir kez ölürüm' dedim. Kızım, beni korumak için babasından saklıyordu. Hem önümde kalkan oldu. Gülnur'un aracını sinyalden takip etmiş. O gün kızlar bir yerde oturup çay kahve içtiklerinde bir ara sinyali kaybetmiş ama yola çıkınca yeniden sinyal alıp takibi sürdürmüş. Havran'da önce arabasına arkadan vurup yoldan çıkartıyor. Benim yerimi soruyor. Gülnur da söylememiş. Yanındaki kızlar 'Abla ne yaptıysa senin yerini söyletemedi' dediler. Hala ben ifadeleri okumadım. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmek istemiyorum. Bilmediğim halde kaldıramıyorum. Benim kızım beni korumak için kendini feda etti. Kızım doktordu. Mezuniyet töreni falan olmuştu. Bazen diyorum ki hedef ben olsaydım mezuniyette neden gelip beni bulmadı. Çocuğa olan öfken neydi? Beni bu kadar sevdiği için miydi? Bir insan evladına bu şekilde kıyamaz. Benim aklım, mantığım bunu bir yere oturtamıyor."