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'ta "drift" yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza

'ın Elbistan ilçesinde "drift" yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019 15:47
Kahramanmaraş'ta drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Esenyurt Caddesi'nde bir otomobilin "drift" yaptığını gören vatandaşlar, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri polise bildirdi.

Araç üzerinde gerekli takip ve çalışmalar başlatan ekipler, yerini tespit ettiklerini A.E.K'ya idaresindeki yabancı plakalı otomobili durdurdu.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddesince araca 5 bin 10 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ekipler, A.E.K sürücü belgesine de 60 gün el koydu ve aracı da 60 gün trafikten men etti.

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, aracın "drift" yaptığı görülüyor.

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Kahramanmaraş'ta "drift" yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza
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