Mercedes Kadir’in heykeli yapıldı

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Malatya'da sopasıyla her gün kilometrelerce yol yürüyen, trafik ışıklarında durup yayalara yol veren ve sözde otomobilini kullanmadığı zamanlarda park eden "Mercedes Kadir"in balmumundan heykeli yapıldı. Akli dengesi yerinde olmayan, gününü yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçiren ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı'nın Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'ndeki balmumundan yapılan heykeli, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Malatyalıların sevgi gösterisinde ve yardımda bulunduğu Fatih Kaydı, balmumu heykelinin de yapılmasıyla adeta Malatya'nın maskotu oldu. Kent Müzesi'nde görevli Bekir Aslan, ziyaretçilerin özellikle "Mercedes Kadir"i görmek için müzeye geldiklerini anlattı. AA