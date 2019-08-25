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'den haberi: Yağmur ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Haftanın ilk iş gününde gelen uyarısının ardından vatandaşlar gözlerini 'ye çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli yağmur bekleniyor. Marmara, ve 'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte son dakika haberine göre illerimizde saatlik hava durumu raporları...

Giriş Tarihi: 26.8.2019 07:09 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 07:10
Meteoroloji'den son dakika haberi: Yağmur ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü bugün için yayınladığı son tahmin raporlarında Türkiye'nin bazı kesimleri için yağış uyarısında bulundu. Evden çıkmadan önce vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor.Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

26 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporlarına ulaşabilir, bölgelerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika haberi: Yağmur ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
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