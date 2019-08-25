Meteoroloji'den son dakika haberi: Yağmur ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yayınladığı son hava durumu tahmin raporlarında Türkiye'nin bazı kesimleri için yağış uyarısında bulundu. Evden çıkmadan önce vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor.Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

26 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporlarına ulaşabilir, bölgelerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz.