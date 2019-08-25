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Ramazan ölümüne sürdü

’de alkollü ve tehlikeli araç kullandığı için ehliyetine el konulan (27), dün 170 kilometre hızla bir kamyona arkadan çarptı. Alkış, feci şekilde can verdi

Giriş Tarihi: 25.8.2019
Ramazan ölümüne sürdü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alkollü ve tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 2028 yılına kadar el konulan sürücü, kullandığı otomobilin kamyona çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ramazan Selim Alkış'ın (27) kullandığı otomobil, önceki gece Denizli çevre yolunda önünde seyreden Ali Uysal yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Alkış, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, Alkış'ın araç içinde sıkışan cesedini güçlükle çıkardı. Otomobilin hız kadranının 170 kilometrede takılı kaldığı belirtildi. Tekstil işiyle uğraştığı belirtilen sürücüye alkollü ve tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle çok sayıda trafik cezası kesildiği, bu yasağı 5'ten fazla ihlal eden sürücünün ehliyetine 2028 yılına kadar el konulduğu bildirildi. AA
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Ramazan ölümüne sürdü
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