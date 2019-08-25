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Trafik kazasında ağır yaralanan baba hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, aynı kazada eşi ve çocuğunu kaybeden baba kurtarılamadı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019 11:33
Trafik kazasında ağır yaralanan baba hayatını kaybetti

Eşi Rabia Sarısu Çiftçi ve oğlu Kaan Çiftçi'nin (5) ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında ağır yaralanan avukat baba Eray Çiftçi (34), tedavi gördüğü Konya Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Esabil Kılıç (39) ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kılıç, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Ağustos pazartesi günü, Ankara-Konya kara yolunun 80. kilometresindeki Kulu Kömüşini Mahallesi Kavşağı'nda, Esabil Kılıç yönetimindeki 27 DT 966 plakalı tır ile Eray Çiftçi idaresindeki 42 ABC 813 plakalı otomobil çarpışmıştı.

Kazada ağır yaralanan baba Eray ve oğlu Kaan Çiftçi Kulu Devlet Hastanesine, anne Rabia Sarısu Çiftçi ise Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Anne ve oğlu müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Eray Çiftçi de Konya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

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Trafik kazasında ağır yaralanan baba hayatını kaybetti
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