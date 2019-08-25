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Türk ve Özbek ustalardan Çeçenistan’a 100 bin kişilik cami

Giriş Tarihi: 25.8.2019
Türk ve Özbek ustalardan Çeçenistan’a 100 bin kişilik cami
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde inşa edilen Hz. Muhammet Camisi düzenlenen törenle açıldı. Başkent Grozniy'e 35 kilometre mesafedeki Şali kentinde açılan caminin içinde 30 bin, avlusunda da 70 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. Hz. Muhammed'in adını taşıyacak olan cami, her biri 63 metre yüksekliğinde 4 minareye, 40 metreden yüksek ana kubbeye sahip. Mekke ve Medine'deki camilerin ardından en güzel 3. cami olduğu belirtilen cami, 'Müslümanların gururu' olarak adlandırılıyor. Türk ve Özbek ustaların önemli bir katkı sunduğu caminin yaklaşık 3 ton ağırlığındaki özel avizesi de Türkiye'de üretildi.
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Türk ve Özbek ustalardan Çeçenistan’a 100 bin kişilik cami
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