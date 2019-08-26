19 yıl sonra düğün

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 19 yıl önce kaçarak nikâh kıyan ve bu evlilikten 2 çocukları olan 37 yaşındaki Ayşe ve 39 yaşındaki Kenan Çakır çifti, yıllar sonra gelin ve damatlık giyerek düğün yapmanın heyecanını yaşadı. Çakır çifti, maddi imkânsızlıklar nedeniyle 19 yıl önce sade bir nikâh ile hayatlarını birleştirdi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Kenan Çakır ve eşi Ayşe Çakır'ın 2 çocukları oldu. Ayşe Çakır bir süre önce eşine "Keşke gelinlikli düğün fotoğrafımız olsaydı" diyerek hayalini dile getirdi. Kenan Çakır bunun üzerine kolları sıvadı. Yakınlarına davetiye dağıtan çift, cuma akşamı evlerinin önünde kına gecesi düzenledi. Cumartesi gelin kuaföre, damat berbere gitti. Düğün konvoyunun ardından çocukları ile birlikte düğünlerine geçen çift, davetlilerle birlikte gönüllerince eğlendi.SABAH