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okul ve kırtasiye ürünlerinde fırsat indirimi! İşte indirim kataloğu TAM LİSTE!

Aldın aldın sloganıyla yepyeni ürünlerini satışa çıkaran ürünler kataloğu yayınlandı. Her perşembe A101 aktüel ürünleri dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle bu hafta okul malzemeleri ve kırtasiye ürünlerinde dev fırsat indirimi yaşanıyor. Öğrenciler ve veliler ‘’ A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı bile. A101’de bu hafta kırtasiye ürünlerindeki defter, kalemlik, silgi ve karton kağıtlardaki indirimler yoğun talep görecek. Elektronik eşyadan, mutfak malzemelerine, kırtasiye ürünlerinden ofis malzemelerine on binlerce ürün raflardaki yerini alacak. 29 Ağustos 2019 Perşembe A101 aktüel ürünleri kataloğu tam listesine haberimizden bakabilir, indirimli ürünler listesindeki fiyatları inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.8.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 09:16
A101 aktüel 29 Ağustos okul ve kırtasiye ürünlerinde fırsat indirimi! İşte A101 aktüel ürünler indirim kataloğu TAM LİSTE!

ürünler indirim kataloğu yoğun ilgi görüyor. En güzel ve yeni kataloğuyla şaşırtan A101'de bu hafta okul malzemeleri ve kırtasiye ürünlerinde sürpriz indirimler yer alıyor. Katalogta Toshiba LED TV, Sinbo Cyclonic Elektrikli Süpürge ve 10 Lite cep telefonunun yanı sıra defter, kalem, silgi ve kitaplarda fiyatlar şaşırtacak. Peki indirim kataloğunda neler var? İşte 29 Ağustos A101 aktüel indirim kataloğu tam listesi…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (29 AĞÜSTOS 5 EYLÜL 2019)

Her hafta müşterilerine birbirinden farklı ve çeşitli ürünler sunan A101 aktüel ürünler 29 Ağustos'tan 5 Eylül tarihine kadar sürecek olan indirim listesini paylaştı.

Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun olurken, bu HONOR 10 Lite cep telefonu başta olmak üzere kırtasiye ürünlerindeki indirimli ürünler arasında dikkat çekiyor.

29 AĞUSTOS PERŞEMBE A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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A101 aktüel 29 Ağustos okul ve kırtasiye ürünlerinde fırsat indirimi! İşte A101 aktüel ürünler indirim kataloğu TAM LİSTE!
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