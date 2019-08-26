A101 aktüel 29 Ağustos okul ve kırtasiye ürünlerinde fırsat indirimi! İşte A101 aktüel ürünler indirim kataloğu TAM LİSTE!

A101 aktüel ürünler 29 Ağustos indirim kataloğu yoğun ilgi görüyor. En güzel ve yeni kataloğuyla şaşırtan A101'de bu hafta okul malzemeleri ve kırtasiye ürünlerinde sürpriz indirimler yer alıyor. Katalogta Toshiba LED TV, Sinbo Cyclonic Elektrikli Süpürge ve HONOR 10 Lite cep telefonunun yanı sıra defter, kalem, silgi ve kitaplarda fiyatlar şaşırtacak. Peki A101 aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var? İşte 29 Ağustos A101 aktüel indirim kataloğu tam listesi…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (29 AĞÜSTOS 5 EYLÜL 2019)

Her hafta müşterilerine birbirinden farklı ve çeşitli ürünler sunan A101 aktüel ürünler 29 Ağustos'tan 5 Eylül tarihine kadar sürecek olan indirim listesini paylaştı.

Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun olurken, bu HONOR 10 Lite cep telefonu başta olmak üzere kırtasiye ürünlerindeki indirimli ürünler arasında dikkat çekiyor.

29 AĞUSTOS PERŞEMBE A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ