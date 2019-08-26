Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Çığlık ve alkışlı destek

Çığlık ve alkışlı destek

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019
Çığlık ve alkışlı destek
Artvin Arhavi'de halk konseri veren genç şarkıcı Derya Uluğ, geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut'un ölümüne sessiz kalmadı. Boğazı kesildikten sonra "Ölmek istemiyorum" diyen Bulut'un son çığlıkları, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Uluğ da birçok sanaçtı gibi bu olaya ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için sahneye pankartla çıktı. Ünlü şarkıcı sahnesinde "Ölmek istemiyoruz. Emine Bulut" yazılı pankartı açtı. Pankartı gören izleyiciler, bir anda çığlıklar ve alkışlarla destek verdi. Uluğ, "Ülkemizde çocuklara yapılan şiddetin ve son zamanlarda artan kadına olan eski koca şiddetinin en ağır şekilde cezalandırılmasını yürekten istiyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çığlık ve alkışlı destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN