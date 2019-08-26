Çığlık ve alkışlı destek

BUGÜN NELER OLDU

Artvin Arhavi'de halk konseri veren genç şarkıcı Derya Uluğ, geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut'un ölümüne sessiz kalmadı. Boğazı kesildikten sonra "Ölmek istemiyorum" diyen Bulut'un son çığlıkları, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Uluğ da birçok sanaçtı gibi bu olaya ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için sahneye pankartla çıktı. Ünlü şarkıcı sahnesinde "Ölmek istemiyoruz. Emine Bulut" yazılı pankartı açtı. Pankartı gören izleyiciler, bir anda çığlıklar ve alkışlarla destek verdi. Uluğ, "Ülkemizde çocuklara yapılan şiddetin ve son zamanlarda artan kadına olan eski koca şiddetinin en ağır şekilde cezalandırılmasını yürekten istiyorum" dedi.