Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Emirhan, 50 lira için öldürüldü

Emirhan, 50 lira için öldürüldü

'de, 50 lira borç yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada bıçaklanan Emirhan Acarlı (17) yaşamını yitirdi, Samet Türkkan (19) ise hastanede tedaviye alındı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 11:42
Emirhan, 50 lira için öldürüldü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. H.D. (17) ile Emirhan Acarlı ve arkadaşı Samet Türkkan arasında, 50 lira alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.D. daha önce 50 lira borç verdiğini iddia ettiği Acarlı ve Türkkan'dan alacağını istedi. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. H.D. yanında taşıdığı bıçakla Acarlı'yı karnından, Türkkan'ı ise bacağından bıçaklayıp, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Acarlı ve Türkkan'ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Acarlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkkan'ın sağlık durumunun ise ağır olmadığı öğrenildi. Kaçan H.D.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Bursa'da feci kaza! Kazada yaralananların çocukları olduğunu görünce sinir krizi geçirdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emirhan, 50 lira için öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN