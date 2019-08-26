En son deprem nerede oldu? 26 Ağustos 2019 Pazartesi Türkiye’deki son deprem listesi!

Son günlerde depremlerin artmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri "En son deprem nerede oldu?" ya da "son depremler" konusu oluyor. Vatandaşlar en doğru ve güncel bilgileri öğrenmek için arama motorlarında ve sosyal medyada araştırma yapmaya başladılar. AFAD'ın anlık paylaştığı veriler üzerinden güncellenen bilgiler için işte son deprem listesi..

EN SON DEPREM NEREDE OLDU? 26 AĞUSTOS PAZARTESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.08.26 05:55:26 39.4852 26.2552 10.7 -.- 1.9 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2019.08.26 04:31:00 36.0148 27.5113 7.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2019.08.26 02:04:12 37.4297 29.6100 12.1 -.- 1.0 -.- HORUZ-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2019.08.25 23:04:28 40.2405 32.8857 16.6 -.- 2.0 -.- YILMAZKOY-CUBUK (ANKARA) İlksel

2019.08.25 22:00:25 37.7058 29.8755 21.4 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2019.08.25 21:42:26 40.0275 32.7468 5.0 -.- 3.5 3.3 YENIMAHALLE (ANKARA) REVIZE01 (2019.08.25 21:42:25)

2019.08.25 17:00:28 37.8310 29.7200 12.7 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.25 12:16:47 40.2272 28.8953 0.0 -.- 1.9 -.- YOLCATI-NILUFER (BURSA) İlksel

2019.08.25 06:48:35 39.5413 23.8923 23.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2019.08.25 06:46:20 39.0647 27.6945 6.2 -.- 2.1 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2019.08.25 06:04:01 37.8052 29.7465 9.2 -.- 2.1 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.25 05:27:08 39.3057 41.9858 8.7 -.- 1.5 -.- KARAKOPRU-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel

2019.08.25 05:11:18 37.8315 29.6720 14.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.25 04:27:27 38.8918 43.5218 2.7 -.- 2.4 -.- COLPAN-(VAN) İlksel

2019.08.25 04:05:27 34.2578 32.2873 6.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2019.08.25 03:48:23 39.0258 27.6365 5.2 -.- 1.2 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2019.08.25 03:21:04 37.8160 29.6563 8.4 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.25 02:06:48 39.4677 26.2990 5.5 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.25 01:59:21 39.5413 26.1827 5.4 -.- 2.5 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2019.08.25 01:41:42 38.2967 44.9910 27.3 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel

2019.08.25 01:31:23 40.9095 28.7518 6.3 -.- 1.7 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel

2019.08.25 01:17:40 40.0082 42.8803 5.0 -.- 1.4 -.- KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2019.08.25 01:16:33 39.4778 26.2835 9.2 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.25 01:05:47 39.4892 26.2278 6.5 -.- 2.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2019.08.25 00:57:33 38.8302 34.1518 5.4 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-(KIRSEHIR) İlksel

2019.08.25 00:45:22 39.9808 42.8495 9.1 -.- 3.1 3.2 KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) İlksel