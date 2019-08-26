Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula! Güncel 2019 Evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller 2019 yılında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Güncel liste halinde paylaşılan evde bakım paraları Bakanlık tarafından Ağustos ayında il il yatırılıyor. Evde bakım maaşı alabilmek için; gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olması gerekiyor. İşte merak edilen detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan illeri öğrenmek için e devlet ekranından bakabilirsiniz. E Devlet'ten ""Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşı sorgulaması gerçekleştirilebiliyor.