Evlat dehşeti: 3 ölü

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İstanbul Ümraniye'de babasıyla tartışan şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Emre Yaşar Hayal (26), babasını, annesini ve ağabeyini silahla vurduktan sonra kendisini 5'inci kattan attı. Namık Kemal Mahallesi'nde dün saat 22.00'da meydana gelen olayda, evde oturdukları sırada İnşaat Mühendisi olduğu öğrenilen Emre Yaşar Hayal, müteahhitlik yapan babası İlyas Hüseyin Hayal ile tartıştı.Şizofresi hastası olduğu ileri sürelen Emre Yaşar Hayal, cinnet getirip evde bulunan silahı aldıktan sonra ilk olarak babasını vurdu. Ardından ağabeyi Haluk Hayal'i (31) vuran genç sonra da annesi İncilay Hayal'in peşine düştü. Kendisini odaya kilitleyerek kurtulmak isteyen annesini hedef alan Emre Hayal, odanın kapısını kırıp içeri girdi. Annesi İncilay Hayal'i (55) de kafasından vuran Emre Yaşar Hayal kardeşi Doğukan Yunus Hayal'i (16) de vurmak istedi ancak elindeki silah tutukluk yaptı. Kardeşi Doğukan, bu sayede evden kaçmayı başarırken Emre Yaşar Hayal, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne, ağabey ve kedisini atan Emre'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan baba İlyas Hüseyin ise kaldırıldığı hastanede yoğunbakıma alındı.