Gözlerini açtı oğlunu sordu

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEP'TE, yaşayan iki çocuk annesi Güldane Yırtıcı (28), 3'üncü çocuğuna hamile kaldı. Ancak 8 yıldır evli olduğu eşi Ahmet Yırtıcı'nın (35), şiddeti gün geçtikçe arttı. Bunun üzerine 6 ay önce babasının evine döndü. 3 ay önce de boşanma davası açtı. Hamileliğinin son günlerinde hastaneye yattı. Önceki gün de bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Aynı gün hastaneye gelen kocası doğum yapan ve tedavi gören karısını dövdü. Başından, kolundan ve yüzünden bıçakladı. Yoğun bakıma alınan talihsiz kadın hayati tehlikeyi atlattı. Gözünü açar açmaz yeni doğan oğlunu sordu. Kısa sürede yakalanan Ahmet Yırtıcı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.