‘Hakkaniyetli ve caydırıcı ceza gerek’

BUGÜN NELER OLDU

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Emine Bulut cinayetiyle ilgili bir açıklama yaptı. Aile vurgusunda bulunan KADEM'den yapılan açıklamada, "Türkiye 10 yaşındaki bir çocuğun gözlerinin önünde babası tarafından annesinin vahşice katledilişine şahit oldu. Kan donduran bu olay şu son bir iki gün içinde gerçekleşen tek 'şiddet' vakası değildi. Küçücük yaşlarında annelerinin öldürülmesine şahit olan çocuklar hepimizin içinde kapanması mümkün olmayan derin bir acı bıraktı" denildi. Sosyal ve toplumsal hayat için tehdit oluşturan saldırganların rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilmesi istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kadının ve ailenin korunması için şiddet olaylarına karşı hukuki düzenlemelerde uygulanan cezai yaptırımlar hakkaniyete uygun olmalıdır. Tahrik, iyi hal vb. ceza indirimleri suçluların fiili tekrar işlemesine neden olmaktadır. Suçluların "Duruşmadaki tutum ve davranışları" gibi kabul edilmesi mümkün olmayan gerekçeler ile cezada indirim almaları önlenmelidir. Herkese karşı, her türlü şiddetin önüne geçilebilmesi için başta cezaların caydırıcı olması gerekmektedir." SABAH