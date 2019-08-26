İzmir'de otomobilin çarptığı Özbekistan uyruklu kadın öldü

Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden F.S. (45) yönetimindeki 35 AGP 665 plakalı otomobil, Mavişehir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan vatandaşı Mekhribon Saidova'ya (36) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Şok geçiren sürücü, sağlık ekiplerince götürüldüğü Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalenin ardından gözaltına alındı.
Saidova'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.