Libyalı Nasır can kurtarırken boğuldu

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İSTANBUL Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtarmak için denize giren ve dalgalara yenilen Libyalı Abdül Adem Melat Nasr, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Plajı'nda denize giren Ramazan Kutlu ve Musa Maden boğulma tehlikesi yaşadı. Bu sırada ailesiyle piknik yapan Abdül Adem Melat Nasr ise Kutlu ve Maden'e yardım etmek için denize girdi. 3 kişinin de denizden çıkamaması üzerine haber verilen cankurtaranlar olaya müdahale etti. Dalgalarla boğuşan 3 kişiyi cankurtaranlar kıyıya çıkardı. Bu sırada Libya vatandaşı Abdül Adem Melat Nasr'ın bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nasr kurtarılamadı. Kutlu ve Maden'in durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. AA