Muş’a 15 milyon liralık eğitim yatırımı

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Muş'ta 15 milyon liraya inşa edilen yeni eğitim kampüsü, 2019- 2020 eğitm-öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak. 29 derslikli Bahçeşehir Koleji 1071 Kampüsü dün düzenlenen törenle açıldı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı (BUEK) Enver Yücel, "Türkiye'nin her noktasında eğitim kurumları açıp, 'kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır' anlayışıyla hareket ediyoruz. Türkiye, dünyada 17'nci büyük ekonomi. İlk 10'da olmamız lazım. Teknoloji üretmeli, katma değeri yüksek üretim yapmalıyız. Katma değeri yüksek üretim yapamazsanız zengin olamazsınız. Bu da büyük ölçüde iyi ve kaliteli eğitimle sağlanabilir" dedi. Genel Müdür Özlem Dağ da hedeflerinin 1071'in ruhunu ve gücünü, eğitimin gücüyle 2071'e taşımak olduğunu söyledi. Dağ,"Öğrencilerimizden beklentim ve umudum büyük. Onların büyük başarılara imza atarak, hem bizleri hem de Muş'u gururlandıracaklarını biliyorum" diye konuştu.