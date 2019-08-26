‘Namus’ yalanını çürüten ifade

BUGÜN NELER OLDU

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetinin bir benzeri de Konya'da yaşanmıştı. Konya'da eşi Bekir Erkol (40) tarafından 3 çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürülen Tuba Erkol cinayetine ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Öldürülmeden 4 gün önce karakola gidip dayak yediği eşi hakkında "uzaklaştırma kararı" aldıran talihsiz annenin polisteki ifadesi yaşadığı dramı gözler önüne serdi. 16 yıllık eşi tarafından sürekli aldatılan ve şiddete uğrayan 37 yaşındaki Tuba Erkol, ifadesinde şunları anlatmış:"Bekir Erkol ile 16 yıllık evliyim. Evliliğimizden 3 çocuğumuz var. Eşim daha önceki zamanlarda beni aldattığı için kendisi ile birçok kez tartıştık bu yüzden evi terk ederek ailemin yanına yerleştim. Eşim bir daha yapmayacağına söz verdi. Ailemin de telkinleriyle tekrar barıştım ve birlikte yaşamaya başladık. Yaklaşık 4 aydır birlikte yaşıyorduk. Eşim eski huylarına devam ederek yine aldatmaya başladı. Kendisini birçok kez uyardım. Evde basit meselelerden de aramızda sürekli tartışma çıkar. Ayrılacağımı söylediğim zamanlar ya kendisini ya da beni öldürmekle tehdit ederek ayrılmama müsaade etmez. Son olarak 18.08.2019 günü saat 02.15 sıralarında eşim ile aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası eşim benim kollarımı ve boğazımı sıktı. Sonra da beni evin dışına bıraktı. Ben de sabaha kadar arabada yattım. Sonra da ifade için polis merkezine geldim. Koruma ve uzaklaştırma talep ediyorum. Adresini verdiğim evimde kalacağım. Beni aldatan ve sürekli tehditlerde bulunarak baskı yapan eşim Bekir Erkol'dan davacı ve şikâyetçiyim."Tuba Erkol'un şikâyeti üzerine karakola çağırılan Bekir Erkol'un ise ifadesinde eşine dayak atmadığını ve evden kovmadığını iddia etti. Eşiyle birlikte olmak istediğinde sürekli kendisinden uzak durduğunu bu nedenle aralarında tartışma çıktığını öne süren Bekir Erkol, "Yine bu gece de bu yüzden tartıştık. Kendisi kalkıp gitti. Bırakmak istemedim ancak sen beni zorla tutamazsın diyerek evden gitti. Hakkımda iddia edildiği gibi ben eşimi aldatmadım. Hakkımda yapılan suçlamaları kabul etmiyorum" dediği ortaya çıktı. Emniyet kayıtlarına göre, Tuba Erkol'un başvurusu üzerine eşi Bekir Erkol hakkında 18 Ağustos'tan itibaren 2 ay süreyle "Önleyici Tedbir ve Koruma Kararı" verildi. Karardan 4 gün sonra Bekir Erkol, 22 Ağustos sabahı eşyalarını almak bahanesiyle eve girdi. Üzerindeki bıçakla 3 çocuğunun gözü önünde eşi Tuba Erkol'a saldırdı. Talihsiz kadını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra 2 oğlunu yanına alan katil koca, annesinin başında bekleyen kızına ise "Yardım istemene gerek yok. Anneniz öldü" dedi. Cinayet sonrası polisi arayan Erkol, suç aleti bıçakla teslim oldu. Gözaltına alınan katil koca, "Namus için yaptım" demişti. Tuba Erkol'un karakoldaki ifadesi, cinayetin cani kocanın aldatmasından kaynaklandığını ortaya koyu ve "Namus için yaptım" yalanını da çürüttü.BİROL Erkol'un telefonundaki başka kadına ait mesajları 9 yaşındaki kızının fark edip annesine bildirdiği ifade edildi. Genç kadının aldatıp, şiddet uygulayan kocasına boşanma davası açtığı, ilk duruşmanın ise 1 Ekim'de görüleceği öğrenildi.