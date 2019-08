On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ 26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları sorgula!

Şans oyunu tutkunları heyecanla On Numara sonuçlarını beklemeye başladı. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Pazartesi günlerinin vazgeçilmez oyununda kazandıran numaralar ve büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Peki MPİ 26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar…

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 26 AĞUSTOS 2019

On Numara sonuçları 26 Ağustos 2019 tarihinde çekilecek. Bu hafta 890. Çekilişi yapılacak olan On Numara sonuçları heyecanla bekleniyor. On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.