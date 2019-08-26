Rüyada eski arkadaş görmek birçok anlamda yorumlanmaktadır. Rüya üzerinde çalışan psikologlara göre rüyalar "problem çözme denemeleri"dir. Yani biz rüyalarımızda psikolojik bir mesai içindeyiz. Peki rüyada eski arkadaş görmek ne anlama gelir? İşte bu rüyanın tabiri…

RÜYADA ESKİ ARKADAŞ GÖRMEK

Rüyada eski arkadaşı görmek, rüya sahibinin beklemediği bir kişiden göreceği çok büyük bir yardıma işaret eder. Sıkıntı çekilen bir dönemde maddi yardımlara delalet eden rüya, ferahlamaya ve borçların ödenmesine de tabir edilir. Dertlerden, tasalardan kurtulup, ailevi sorunları da çözmenin işaretçisi olan rüya aynı zamanda uzaktan gelecek sevindirici bir habere de yorumlanır.

Rüyasında eski ve sevdiği bir dostu ile karşılaştığını gören kişi, çok büyük, müjdeli bir haber alır. Sevilmeyen bir arkadaşla karşılaştığını gören kişi ise üzücü bir olay yaşar veya kazaya uğrar.

Rüyada Eski Bir Kız Arkadaşını Görmek:

Kişinin çok büyük bir baskı altında olduğuna ve hürriyetinin kısıtlandığına delalettir. Aynı zamanda bekar kimselerin rüyalarında eski bir kız arkadaş görmeleri, yeni bir gönül ilişkisine başlayacaklarını ancak sorumluluk almaktan kaçınacaklarını da ifade eder. Eski kız arkadaşı rüyada görmek kişinin maceracı ve yükümlülüklerden uzak bir hayat tarzı benimsediğine, havai hayaller kurduğuna da işarettir.

Rüyada Eski Bir Erkek Arkadaş Görmek:

Rüyada görülen eski erkek arkadaş sevilen bir kimse ise, ona bir konuda yardım edileceğine, sevilmeyen bir erkek arkadaş ise onun hakkında kötü haberler duyulacağına işarettir. Rüyada eski erkek arkadaş görmek aynı zamanda rüya sahibi hakkında çıkarılan dedikodulara ve istenmeyen sözler duymaya da delalet eder.