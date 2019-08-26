Rüyaların neredeyse tümü simgelerden, sembollerden oluşur. Bu nedenle Rüyaları "gerçekten" anlamak istiyorsak, öncelikle sembolleri yorumlamak gerekir. Bu rüyayı gören vatandaşlar "Rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir" sorusuna yanıt arıyor. Rüyanın tabiri haberimizde…

RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ GÖRMEK

Unutamadığınızın yada unutulmadığınızın alametidir. Rüyada eski sevgiliyi görmek bilinçaltınızda nefretli bir şekilde onu düşündüğünüze işarettir. Bu nedenle onu unutmak gerekir. Rüyada görülen eski sevgili: Eskiden olan sevgilinizi görmenize, yenilik ve barışa tabir edilir. Umut dünyasının mamurluğuna delalettir. Sevgilisi olduğu halde Rüyasında eski sevgilisini gören kişinin ilişkisinin biteceğine yorumlanır. Sevgilisi olmadığı rüyasında eski sevgilisini görmek yeni bir birliktelik anlamına, yeni bir aşka adım atacağına işarettir.



Rüyada eski sevgiliyle gezmek: Murada ermeyi ve mutlu olmaya, rüyada eski sevgiliyle kavga etmek de evliliğe yorumlanır. Bilinçaltı sıkışmasından da kaynaklanıyor olabilir.

Rüyada eski sevgiliyle barışmak: Ayrılığa işaret eder. Rüyada eski sevgiliyle kavga etmek mutluluktur. Tekme tokat atmak, tartışmak, saç baş yolmak ilişkinin bir ömür boyu devam edeceğine işaret eder.

Evli olanların eski sevgilisini görmesi evlilik hayatında yaşanacak olan sorunlara, anlaşmazlıklara ve sıkıntılara yorumlanır. Genel anlamda eski sevgili evliler için Aile birliklerini çok daha sağlam bir hale getireceklerini alamet eder.

Rüyada eski sevgiliyi güler yüzlü görmek: Güzel habere işaret ederken sinirli ve kızgın görmek de tartışmaya işaret eder. Bazen ayrılık, bazen birliktelik anlamına gelen eski sevgili aynı zamanda hayırlı ve temiz bir izdivaç anlamına da gelmektedir.