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haberi: Taciz edilen fenomeninin intikamı!

fenomeninden gelen haberi gündeme damgasını vurdu. Evlilik programıyla tanınan Serap gündüz bir şahsa cinsel birliktelik yaşamayı teklif etti. Genç kadın teklif karşılığında ise şahıstan 40 bin lira para istedi. , tacizine uğradığını öne sürdüğü öğretmeniyle uygunsuz içerikli görüşmesini kayda alıp yıllar sonra şantajda bulundu. İkili, birbirlerinden şikâyetçi oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 08:14
Son dakika haberi: Taciz edilen sosyal medya fenomeninin intikamı!

Kısmetse Olur" isimli yarışma programıyla adını duyuran fenomeni , kendisini yıllar önce taciz ettiğini iddia ettiği öğretmenine ulaştı. Öğretmeniyle uygunsuz içerikli bir görüşmesini kayda alan genç fenomen bir de şantaj yaptı. İkili birbirinden şikâyetçi olurken, Serap Gürbüz tacizci öğretmeninden intikam almak için bu yola başvurduğunu ileri sürdü. İddiaya göre, bir yüksekokulda öğretim görevlisi olan Kartal T., sosyal medya fenomeni haline gelen öğrencisi ile geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden konuşmaya başladı.

İşte skandal olayın detayları...

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Son dakika haberi: Taciz edilen sosyal medya fenomeninin intikamı!
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