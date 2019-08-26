Son dakika haberi: Taciz edilen sosyal medya fenomeninin intikamı!

Kısmetse Olur" isimli yarışma programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Serap Gürbüz, kendisini yıllar önce taciz ettiğini iddia ettiği öğretmenine ulaştı. Öğretmeniyle uygunsuz içerikli bir görüşmesini kayda alan genç fenomen bir de şantaj yaptı. İkili birbirinden şikâyetçi olurken, Serap Gürbüz tacizci öğretmeninden intikam almak için bu yola başvurduğunu ileri sürdü. İddiaya göre, bir yüksekokulda öğretim görevlisi olan Kartal T., sosyal medya fenomeni haline gelen öğrencisi ile geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden konuşmaya başladı.

İşte skandal olayın detayları...