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'deki korkunç cinayette hayatını kaybedenler toprağa verildi

'de, ve sonucu hayatını kaybeden 3 aile bireyi için 'nde cenaze töreni düzenlendi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019 18:37 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 18:38
Ümraniye'deki korkunç cinayette hayatını kaybedenler toprağa verildi

Emre H, annesi İncilay H. ile ağabeyi Haluk H'nin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundan alınarak Medine Camisi'ne getirildi.

Burada olaydan sağ kurtulan İncilay H'nin diğer oğlu Yunus H. ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığına götürüldü.

Namık Kemal Mahallesi Köşk Sokağı'nda dün, Emre H. (25), annesi İncilay H. ile ağabeyi Haluk H'yi tabancayla vurarak öldürmüş, babası Hüseyin H'yi ağır yaralamıştı. Emre H. daha sonra 4. kattaki evin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti.

Olayda yaralanan baba Hüseyin H'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Ümraniye'deki korkunç cinayette hayatını kaybedenler toprağa verildi
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