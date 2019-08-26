Uzman çavuş evde kurşun yağdırdı

BUGÜN NELER OLDU

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşinin evinde rastgele 4 el ateş eden kişi gözaltına alındı. Olay dün saat 12.40'ta Kavaklı Mahallesi Vezirler Sokak'ta bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişi, konuşmak için 7 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşinin evine geldi. Bir süre görüşmenin ardından kişi, silahıyla daire içinde rastgele ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi uzman çavuşu gözaltına aldı. Şans eseri olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.