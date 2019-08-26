Yazın serinleten kışın ısıtan kumaş

ABD'DE Maryland Üniversitesi tarafından geliştirilen akıllı kumaş, giyen kişinin ne kadar sıcak, soğuk ya da terli olduğuna göre kişinin serinlemesini ya da ısınmasını sağlıyor. Metal kaplı özel olarak tasarlanmış iplik telleri kullanılarak üretilen kumaş, hava sıcak ve nemli olduğunda ısının dışarı çıkmasını sağlarken hava daha soğuk ve daha kuru olduğunda ısıyı içeri hapsediyor.

Kumaş kişiyi daha havadar tutmakla kalmayıp ısının etrafına yayılmasını da sağlıyor. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre kumaş, çevre ile ısı değişimini düzenleyebilen ilk tekstil ürünü. Araştırmacı Prof. Min Ouyang, "İnsan vücudu harika bir radyatördür. Isıyı çabuk dışarı verir. Tarih boyunca bu radyatörün ayarını düzenlemenin tek yolu giysi çıkarmak ya da giysi giymek olmuştur" ifadesini kullandı. DIŞ HABERLER