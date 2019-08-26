‘Yıllar önceki tacizin intikamını aldım’

BUGÜN NELER OLDU

"Kısmetse Olur" isimli yarışma programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Serap Gürbüz, kendisini yıllar önce taciz ettiğini iddia ettiği öğretmenine ulaştı. Öğretmeniyle uygunsuz içerikli bir görüşmesini kayda alan genç fenomen bir de şantaj yaptı. İkili birbirinden şikâyetçi olurken, Serap Gürbüz tacizci öğretmeninden intikam almak için bu yola başvurduğunu ileri sürdü. İddiaya göre, bir yüksekokulda öğretim görevlisi olan Kartal T., sosyal medya fenomeni haline gelen öğrencisi ile geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden konuşmaya başladı.Eğitim döneminde iyi bir öğrenciöğretmen ilişkisi bulunan ikili, birbirlerine telefonlarını verip konuşmaya devam etti. İddiaya göre, Serap Gürbüz, öğretmenine sempati duymaya başladı ve cinsel birliktelik yaşamayı teklif etti. Genç kadın teklif karşılığında ise öğretmeninden 40 bin lira para istedi. Öğrencisiyle konuşmayı kesen öğretmene yine iddiaya göre, Gürbüz tarafından müstehcen fotoğraf ve videolar gönderilmeye başlandı. Eşinin olmadığı bir gün öğretmen, öğrencisiyle görüntülü şekilde müstehcen bir konuşma gerçekleştirdi.Aralarındaki görüntülü konuşmayı kayda alan genç kız, kendisini yıllar önce taciz eden öğretmeninden intikam almak için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi olan Kartal T. ve Serap Gürbüz'ün ifadelerine başvuruldu. Kartal T. öğrencisinin şantajına maruz kaldığını anlatırken, genç fenomen öğretmeni tarafından seneler önce tacize uğradığını, intikam almak için böyle bir yola başvurduğunu anlattı. Tarafların şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.