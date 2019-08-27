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105 yaşındaki ninenin çektiğini görenler gözlerine inanamadı

'ın Gölova ilçesinde 105 yaşına rağmen torununun düğününde bastonu ile çeken kadın konuştu.

Giriş Tarihi: 27.8.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 16:51
105 yaşındaki ninenin halay çektiğini görenler gözlerine inanamadı

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 105 yaşındaki Sabayi Öz, geçtiğimiz gün katıldığını torununun düğününde bastonu ile halay çekince gündem olmuştu.

105 yaşındaki ninenin halay çektiğini görenler gözlerine inanamadı

İlerleyen yaşına rağmen halay çekmesi ile dikkat çeken Sabayi nine yaşını bilmediğini belirterek 100 yaşından fazla olduğunu söyledi. Torununun düğününde oynayacak kadar sağlıklı olmasını sürekli tükettiği manda yoğurduna bağladı. Öz ayrıca bu yaşına kadar hiç hasta olmadığını da sözlerine ekledi. Yaşlı kadar ayrıca 5 kız ve 3 oğlu olduğunu torunlarının sayısını ise bilmediğini sözlerine ekledi.

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105 yaşındaki ninenin halay çektiğini görenler gözlerine inanamadı
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