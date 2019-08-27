Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 30 Ağustos ne zamana denk geliyor ve resmi tatil mi olacak? 30 Ağustos tatili kaç gün? İşte bilgiler

ne zamana denk geliyor ve mi olacak? 30 Ağustos tatili kaç gün? İşte bilgiler

Türk milleti için büyük önem arz eden 'na çok az bir süre kaldı. Tarihimiz açısından son derece mühim olan Büyük Taaruz, 1922 yılında Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış; 1926 yılından itibaren ise Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu önemli olay yaklaştıkça '30 Ağustos mi olacak?' sorusunun yanıtı da bir hayli merak ediliyor. Zira, milyonlarca çalışan çeşitli planları için bu sorunun yanıtı öğrenmeye çalışıyor. Peki, bu yıl 30 Ağustos ne zamana denk geliyor ve resmi tatil mi olacak?

Giriş Tarihi: 27.8.2019 14:37
30 Ağustos ne zamana denk geliyor ve resmi tatil mi olacak? 30 Ağustos tatili kaç gün? İşte bilgiler

Her yıl tarihinde kutlanan için az bir süre kaldı... Bu yılda, yurt genelinde Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak, ülkemiz için canını ortaya koyan şehitlerimiz için dualar okunacak. Bu anlamlı gün yaklaşırken, konuya yönelik sorgulamalar da artış gösterdi. Bu doğrultuda, '30 Ağustos ne zamana denk geliyor, mi olacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında ilk sırada yer ediniyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Zafer Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini öğrenebilir, 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
30 Ağustos ne zamana denk geliyor ve resmi tatil mi olacak? 30 Ağustos tatili kaç gün? İşte bilgiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN