500 metrede 3 cinayete garip savunma

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Adana'da 3 komşusunu öldürdükten sonra evden pompalı tüfek ve 3 tabanca ile çıkarken yakalanan katil zanlısının, 3 kişiyi kendisini öldüreceklerini zannettiği için katlettiği ortaya çıktı. Olay, 22 Ağustos'ta merkez Yüreğir'e bağlı Köprülü mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; bir süre önce psikolojik sorunları nedeniyle astsubay olarak görev yaptığı ordudan atılan 50 yaşındaki Güçlü Doğan Tabur, eşi ve çocuklarının da kendisini terk etmesi üzerine psikolojisi iyice bozuldu.Tabur, olay günü otomobiline binip silahını da yanına aldı. Önce elektrikli bisikletle yolda giden komşusu Hayati Özkaya'yı öldürdü. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti. Mermisi bitince kahvehaneden çıkıp otomobiline binerek, hızla olay yerinden uzaklaşan Tabur'un herkes kaçtığını sandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleriyse, Tabur'un evine gittiğini tespit edip, bu adrese baskın düzenledi. Bu esnada katil zanlısı, belinde 3 ayrı tabanca ve omzunda pompalı tüfek ve çantayla evden çıkarken polisleri gördü.Tabur, belindeki silahı çıkartıp polisin başına dayadı. Polis de yine aynı şekilde karşılık verip, Tabur'un başına silahını dayayıp, uyardı. Kaçamayacağını anlayan zanlı, silahını indirip teslim oldu. Tabur'un üzerindeki silahlara el konulurken, yanındaki çantadan 3 dolu şarjör, 3 kutu mermi ve pompalı tüfeğe ait 40 adet de fişek çıktı.Zanlı Güçlü Doğan Tabur, emniyette sorguya alındı. Tabur'un "Eğer ben öldürmeseydim, onlar beni öldürecekti. Sürekli beni takip ediyorlardı. Onlar benim canımı almadan, ben onların canını aldım" diye ifade verdiği öğrenildi. Tabur, tutuklanarak cezaevine gönderildi.