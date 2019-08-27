AFAD ve Kandilli son depremler listesi bugün! - Türkiye'de en son deprem nerede oldu?

Birçok fay hattının geçtiği Türkiye'de, her gün çeşitli saat ve dakikalarda şiddeti küçük ya da büyük depremler meydana geliyor. Fay kırıklıklarından ya da aşırı yoğunlaşmalardan kaynaklı gerçekleşen bu olaylar, merkez il ve ilçelerde olabileceği gibi; deniz açıklarında da ortaya çıkabiliyor. Durum böyle olunca, Türkiye'de olan son depremler de vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılan konuların başında yer alıyor.

TÜRKİYE'DE SON DEPREM NEREDE OLDU?

Bilindiği üzere, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından elde edilen veriler ile yaşanan depremlerin derinlik vb. birçok bilgisine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler listesi şu şekilde;

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan güncel liste ise şu şekilde;