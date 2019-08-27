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yanında başından vurulan kadın yaşam mücadelesi veriyor

Arnavutköy'de evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki yanında  başından vurularak ağır yaralanan Tuğba Anlak (30) hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili hastane önünde açıklama yapan aile ise yetkililerden destek bekliyor

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 14:43
Kızının yanında başından vurulan kadın yaşam mücadelesi veriyor

Olay, 31 Temmuz akşamı Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak (30) eşiyle boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı Almira ile İstanbul'a taşındı. Bir süre çeşitli işlerde çalışan genç kadın daha sonra bir kafe açtı. Sürekli kafeye gelen ve kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu, Anlak'la arkadaşlık kurdu. Genç annenin işleri iyiye gitmeyince kafesini bir süre sonra devretti ve başka bir eve taşındı. Yeni evini temizlediği sırada Murat Uslu kafede çalışan Mustafa Ünver ile birlikte evin bulunduğu yere geldi. Murat Uslu araçta bulunan silahı alarak pencereden içeriye girdi.

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Kızının yanında başından vurulan kadın yaşam mücadelesi veriyor
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