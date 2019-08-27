Artık anneler ölmesin

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün erkek bebek dünyaya getiren Güldane Yırtıcı (28), eşinin bıçaklı saldırısına uğramış ve yaralanarak tedavi altına alınmıştı. Hastane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ahmet Yırtıcı, "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Genç kadın dün yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındı. Sağlık durumu iyi olan Güldane Yırtıcı oğlunun ilk kez kucağına aldı ve adını 'Umut' koydu. Yırtıcı, "Adını 'Umut' koyduk çünkü o benim umudum oldu. Eğer ablam araya girmeseydi çocuklarım annesiz kalacaktı. Onun en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Çocuğuma bir şey olsaydı ben yaşayamazdım. Bana bir şey olsaydı bebeğim annesiz kalacaktı. Anne sütünden mahrum kalacaktı. Kardeşleri bekliyorlar, o benim umudum, geleceğim. Artık kadınlarımız ölmesin, çocuklar annesiz kalmasın" dedi.