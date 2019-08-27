Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ateşe verdi, ekipler suçüstü yakaladı

Ateşe verdi, ekipler suçüstü yakaladı

Doğa Koruma ve Müdürlüğü ekipleri Didim’de yapılan av kontrolü sırasında yaban hayvanlarının üreme alanını ateşe veren bir şahsı yakalayıp Jandarma ekiplerine teslim etti.

İHA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 17:21
Ateşe verdi, ekipler suçüstü yakaladı

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Didim'de yapılan av kontrolü sırasında yaban hayvanlarının üreme alanını ateşe veren yabancı uyruklu bir şahsı yakalayıp Jandarma ekiplerine teslim etti.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Didim Kırıkiçi mevkiinde yapılan Koruma ve Kontrol görevimiz sırasında Yaban Hayvanlarının Üreme ve Yaşama alanı olan makilik alanı ateşe veren yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. 4915 sayılı kanunun 4.maddesinde geçen "Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkan veren doğal yaşama ortamları zehirlenemez, sulak alanlar kirletilemez, kurutulamaz ve bunların doğal yapıları değiştirilemez" maddesine muhalefet eden şahıs hakkında gerekli işlem yapıldıktan sonra Jandarma ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ateşe verdi, ekipler suçüstü yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN