Baba yoğun bakımda mucize kardeş şokta

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İstanbul Ümraniye'de annesi ve ağabeyini öldüren, babasını vurduktan sonra intihar eden Emre Yaşar H.'nin (26) saçtığı dehşetle ilgili soruşturma sürüyor. Şizofreni hastası Emre Yaşar H.'nin silahla öldürdüğü annesi İncilay H. ve ağabeyi Haluk H.'nin cenazeleri ile 5. kattan atlayıp yaşamına son veren Emre Yaşar H.'nin cenazesi incelemeler sonrası adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. Ağır yaralanan baba Hüseyin H.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Babanın hayati tehlikesi var. Silahın tutukluluk yapması sonucu evden kaçarak mucize eseri hayatta kalmayı başaran 16 yaşındaki Doğukan Y.H. ise şoktan çıkmaya çalışıyor. Doğukan Y.H., anne ve ağabeyinin cenazelerini dün adli tıp kurumundan gözyaşları içinde aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.